Rampzalige dag voor Lotto: Debusschere valt op hoofd en is out voor Kuurne, ook Benoot heeft brute pech

Door: Glenn Bogaert

25/02/17 - 18u00

Voor Quick-Step Floors en Lotto Soudal werd het een Omloop om snel te vergeten. De rode brigade van Marc Sergeant moest het uiteindelijk stellen met een vijftiende plaats voor Jürgen Roelandts. Jens Debusschere en Tiesj Benoot deelden in de klappen. Eerstgenoemde liep zelfs averij op en dat is een flinke domper voor de Lotto's.

De snelle Debusschere, vorig jaar winnaar van Dwars door Vlaanderen, was betrokken bij de massale valpartij op 60 kilometer van de streep en viel daarbij op zijn hoofd. De 27-jarige West-Vlaming moet meteen ook forfait te moeten geven voor morgen. "Jens klaagt over hoofdpijn. Als het een hersenschudding is dan moeten we hem vervangen. Dit is heel vervelend voor ons, echt balen", klonk het bij manager Sergeant.



Benoot vervanger

Intussen is de vervanging een feit, Tiesj Benoot zal de ex-kampioen van België zijn plaats innemen in Kuurne. De 22-jarige Gentenaar speelde vandaag evenmin een rol van betekenis door zijn betrokkenheid bij die chaotische fase in de aanloop naar de Taaienberg: "Tiesj kreeg nog een wiel van Nikolas Maes, maar zat meteen op vier minuten. Er was intussen al zodanig veel tijd voorbij dat het een hopeloos lange inhaalrace werd. We zullen zien of Tiesj gemotiveerd is voor morgen, maar het was niet voorzien dat hij zou starten in Kuurne." Maar dat is dus toch het geval, zo blijkt intussen op Twitter.