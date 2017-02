Gouden Van Avermaet schittert opnieuw in Omloop na beklijvende driestrijd met Sagan en Vanmarcke

Door: Glenn Bogaert

25/02/17 - 16u34

© belga.

Een kopie van vorig seizoen die dekselse Omloop. Olympisch kampioen Greg Van Avermaet die in een sprint der stervende zwanen wereldkampioen Peter Sagan oprolt op de verraderlijk oplopende Emile Clauslaan in Gent. Sep Vanmarcke was de derde hond in het kegelspel, maar moest zich in een beklijvende sprint neerleggen bij de snelle suprematie van zijn twee kompanen. 'Gouden Greg' van BMC is meteen de tiende renner uit de geschiedenis die de opener van het Vlaamse wielervoorjaar twee keer op rij wint. De 31-jarige Waaslander is de 14de renner die voor de tweede keer victorie kraait. Oliver Naesen (7de) en Jasper Stuyven geven de top-10 nog een extra Belgisch tintje.