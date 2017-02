Nederlandse Lucinda Brand triomfeert in Omloop voor dames, Jolien D'hoore (7de)

Bewerkt door: Glenn Bogaert

25/02/17 - 15u00 Bron: Belga

© Thomas Lissens.

Oranje boven in de Omloop voor vrouwen want Lucinda Brand soleerde in Gent naar de zege voor haar landgenotes Chantal Blaak en Annemiek van Vleuten. Een volledig Nederlands podium dus en zo geen feestje voor Jolien D'hoore, die zich content moest stellen met een zevende plaats na Van Dijk, Longo Borghini en Spratt.