Eritreeër Debesay wint vierde rit in Ronde van Langkawi

Door: redactie

25/02/17 - 09u00 Bron: Belga

De Eritreeër Mekseb Debesay (Dimension Data) heeft de vierde etappe in de wielerronde van Langkawi (2.BC) op zijn naam geschreven. Zijn Zuid-Afrikaanse teamgenoot Ryan Gibbons blijft leider in Maleisië.

Mekseb Debesay © TDW.

De 25-jarige Debesay haalde het in de koninginnenrit na 174,4 km met start in Seri Manjung en aankomst bergop in Cameron Highlands in een sprint voor de Australiër Cameron Bayly (IsoWhey Sports SwissWellness team). Ryan Gibbons won op 4 seconden de spurt van de achtervolgende groep en behoudt de gele leiderstrui.



Morgen leggen de renners 151,5 km af tussen Meru Raya en Kuala Kubu Bharu. De 22e editie van de Ronde van Langkawi eindigt volgende week woensdag (1 maart). Er staan geen Belgen aan de start. Vorig jaar ging de eindzege naar de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg.