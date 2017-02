Wielerseizoen start zonder Meersman en Vansummeren

Door: redactie

Johan Vansummeren © photo news.

Tussen Gent en Gent liggen vandaag modderwegeltjes, kasseien en kuitenbijters. Want De Koers is weer begonnen. Maar voor het eerst in meer dan tien jaar trekken Johan Vansummeren (36) en Gianni Meersman (31) zich niet op gang.

Het peloton is voortgeijld zonder hen, sinds ze vorig jaar allebei met hartritmestoornissen verplicht met vervroegd wielerpensioen moesten. Maar waar Vansummeren dit weekend zeker gaat supporteren, kan Meersman geen koers meer zien. "Als je je koersvrienden ziet vertrekken, is het slikken. Dan besef je pas echt: ik ben er niet meer bij."



Deze zaterdag staat Johan Vansummeren gewoon op wanneer hij zin heeft, eet hij koffiekoeken in plaats van spaghetti met een scheutje olijfolie om 9 uur 's morgens, sloft hij rond in een gemakkelijke joggingbroek in plaats van zich laag na laag in spannend en waterafstotend lycra te wringen. Vansummeren is geen coureur meer, en dat doet pijn. "Ik heb alle koersen wel gezien op tv, en vandaag ga ik naar Gent - naar de start, een paar keer onderweg stoppen en dan in een café naar de finish kijken. Zoals een gewone supporter, hé. Nu kan ik het aan om de koers te zien passeren zonder mij. Vorig jaar ben ik één keer gaan kijken, in de Eneco Tour: dat was niet plezant."





Of ie voor de foto even wil poseren op een fiets? "Liever niet", klinkt het bij Gianni Meersman. "Dat hoofdstuk is definitief voorbij. Mijn koersfiets staat trouwens in de garage, netjes ingepakt. Dat is al zo sinds de dag dat ik gestopt ben. Geen meter heb ik nog gereden. Misschien over een maandje of twee, als het weer wat beter is. Misschien ook niet, ik zie wel."





