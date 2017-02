Ewan juicht te vroeg, Kittel wint tweede rit Ronde van Abu Dhabi

Egon Van Nijverseel

24/02/17 - 14u21 Bron: Belga

© kos.

video De Duitser Marcel Kittel (Quick-Step Floors) heeft vandaag met enkele millimeters voorsprong de tweede rit in de wielerronde van Abu Dhabi (WorldTour) op zijn naam geschreven.

Na de eerste etappe in de Ronde van Abu Dhabi en de commotie die was ontstaan rond de schijfremmen van Marcel Kittel, besloot de Duitser om met ander materiaal van start te gaan in de tweede rit, uit solidariteit met het peloton, niet zozeer om schuld te bekennen. "Ik begrijp dat Owain Doull kwaad was na de rit", aldus de Duitser in een reactie aan de verzamelde pers. "Maar dat was een eerste reactie na de koers. Zijn schijfremmen wel de oorzaak van zijn kapotte schoen? Er zijn intussen toch beelden opgedoken dat ze misschien niet de oorzaak zijn. Hoe dan ook, ik ga er vandaag niet mee koersen uit respect voor mijn collega's en ik begrijp de vraag rond de veiligheid. Schijfremmen zijn bezig aan een testperiode, het is nu aan de UCI om dit verder uit te zoeken."



Geen schijfremmen dus voor de Duitser die vandaag een tweede kans kreeg op de ritzege in een vlakke rit. Zes renners besloten om na de start de handen in elkaar te slaan en een vroege vlucht op poten te zetten: Nicola Boem (Bardiani-CSF), Fabio Calabria (Novo Nordisk), Marco Canola (Nippo-Vini Fantini), Alessandro De Marchi (BMC), Kristijan Durasek (UAE Emirates) en Kirill Sveshnikov (Gazprom-Rusvelo). De zes reden een maximale voorsprong van 3:15 bij elkaar, in het peloton controleerden Dimension Data, ritwinnaar van donderdag met Cavendish, Quick-Step Floors en Lotto-Soudal.