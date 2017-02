Benoot: "De Omloop is een doel, maar ik ben nog niet in topvorm"

Door: redactie

Tiesj Benoot eindigde vorig jaar op een derde stek in de Omloop. Beter doen wordt moeilijk, maar de ambitie is er wel bij de jonge Gentenaar, die het kopmanschap draagt samen met Jurgen Roelandts in de openingsklassieker. "Ik voel me goed", zegt hij. "Sterker dan vorig jaar en de Omloop is een doel, maar mijn topvorm heb ik nog niet te pakken. Die piek valt later, tegen de Ronde van Vlaanderen, al wil ik nu ook al een goed resultaat neerzetten."

"Stress? Er is altijd druk, maar die komt ook van mezelf. Ik wil presteren. Ik ben heel blij met hoe mijn winter verlopen is. Ik ben verlost van mijn maagproblemen en dat is toch een hele last die van mijn schouders valt. Ik heb ook alle trainingen kunnen afwerken zoals ik dat voor ogen had en nu komen mijn koersen eraan. Ik kijk ernaar uit. De Omloop is voor mij als Gentenaar ook speciaal, voor eigen volk, in eigen stad en vorig jaar werd ik derde. Hoe beter te doen? Dat weet ik niet. Ik wil graag beter doen. Vorig jaar trok ik met Sagan en Van Avermaet naar de finish. Dan weet je bij voorbaat dat je geklopt bent. De omstandigheden, de tegenwind in de finale en de tegenstanders, zaten toen tegen. Liever rijd ik alleen naar de meet, maar je moet dat ook kunnen natuurlijk. Ik hoop gewoon zaterdag weer een rol te kunnen spelen in de finale."



"Piek later"

Tom Boonen opperde dat jonge renners veelal de Omloop uitkiezen en daar proberen te winnen in het begin van hun carrière. Benoot heeft echter niet specifiek toegewerkt naar de openingsklassieker. "Mijn piek moet later komen. Voor mij is dit een belangrijke koers, maar er komen daarna nog belangrijke wedstrijden. Ik wil er staan in het openingsweekend, maar normaal word ik wedstrijd na wedstrijd beter en moet mijn piek tegen de Ronde liggen. Ik heb nu al enkele mooie resultaten bijeen gefietst, ik wil op dat elan voortgaan."



Zal het weer een rol spelen zaterdag? "Zoals het er nu naar uitziet, zal het koud zijn, maar er is niet echt sprake van regen en wind. Dat maakt het verschil. Of het nu vijf of tien graden is, maakt me niet veel uit."

