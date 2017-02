McCabe houdt Pozzato af in tweede rit Ronde van Langkawi

Door: redactie

De Amerikaan Travis McCabe (United Healthcare) heeft de tweede rit in de Ronde van Langkawi (2.BC) op zijn naam geschreven.

De 27-jarige McCabe was na een rit over 208,1 kilometer tussen het Maleisische Jerteh en Gerik in een massaspurt sneller dan de Italiaan Filippo Pozzato (Wilier Triestina) en de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons (Dimension Data). Gibbons, die woensdag in de eerste rit ook al tweede werd, neemt de leiderstrui over van de Australiër Scott Sunderland. Voor McCabe is het al zijn tweede zege dit seizoen. Begin deze maand won hij ook al de derde rit in de Herald Sun Tour (2.1).



Morgen moeten de renners in Maleisië een rit tussen Serdang en Pantai Remis over 118 kilometer afleggen. De 22e editie van de Maleisische rittenkoers eindigt volgende week woensdag (1 maart). Er staan geen Belgen aan de start. Vorig jaar ging de eindzege in de Ronde van Langkawi naar de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg.