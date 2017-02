"Als Boonen Parijs- Roubaix wint, komt half België klaar"... maar Sep Vanmarcke zal het hem niet cadeau doen

Door: Bart Fieremans

Sep Vanmarcke (28) gelooft rotsvast dat een tweede grote klassieke zege er komt - 'zijn' Omloop dateert intussen al van 2012. "Ik, geen winnaar? Pff, ik trek me dat niet aan en blijf werken tot ik die grote zege heb." Ziehier de nieuwe Vanmarcke. Nieuwe ploeg en ­vader van Lucie.

Vorig jaar reed je een sterke Ronde en Roubaix. Boonen verwees zelfs naar jou als de reden waarom hij in Roubaix verloor, hij zag je niet aankomen en kon niet weg.

"Het is niet waar. Kijk naar de laatste 150 meter. Tom kwam niet naast Hayman en er niet over."



Maar Boonen zei dat wel.

"Ik vind het zever. Hij moet ook een uitvlucht hebben waarom hij niet wint. Het is makkelijk om mij dan te gebruiken. Maar goed, ik trek er mij niks van aan. En ik koers niet voor een ander. Met alle respect voor Boonen, ik rij zelf voor de overwinning."



Stel dat je dit jaar met Boonen op kop de piste van Roubaix oprijdt, is dat dan een dilemma?

(geprikkeld) "Wat denk je zelf?"



Dat je rijdt om te winnen.

"(knikt) Ik ga echt geen hele winter hard werken om te zeggen: 'Boonen gaat voor.' Daar betaalt mijn ploeg me niet voor."



Boonen is wel een mythe. Hij kan het orgelpunt zetten in zijn laatste koers: speelt dat mentaal ?

"Ja, dat zal wel. Maar ik focus me gewoon op mijn koers."



Los van je eigen ambitie, gun je het Boonen?

"Ja, natuurlijk zou het mooi zijn. Ik denk dat half België dan klaarkomt, waarschijnlijk. Maar ik gun het even goed iemand anders. Boonen won er al vier. Ik denk wel dat er veel coureurs op het wiel van Boonen gaan zitten. Ze gaan hem in de gaten houden. Als hij gaat, gaat iedereen."



