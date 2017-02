Alexandre Geniez wint tweede etappe, Rohan Dennis nieuwe leider in Ronde van de Provence

Lander Verhoeven

22/02/17 - 17u33 Bron: Belga

Alexandre Geniez © Twitter Swar Agency.

De tweede etappe in de tweede editie van de Ronde van de Provence werd een prooi voor Alexandre Geniez. De 28-jarige Fransman van AG2R was na 169,6 kilometer van Miramas naar La Ciotat de snelste van een kleine kopgroep. Hij bleef de Australiër Rohan Dennis en zijn landgenoot Nicolas Edet voor. Dennis kroonde zich tot nieuwe leider in de driedaagse rittenkoers.