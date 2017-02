Scheldeprijs vol nostalgie voor Boonen: langs zijn geboortehuis, kleuter- en middelbare school

Door: Kristof De Cnodder

23/02/17 - 05u00

In deze kleuterschool leerde Boonen onder andere fietsen. © photo news.

Op 5 april wordt de Scheldeprijs de allerlaatste wielerwedstrijd op Belgische bodem in de rijkgevulde carrière van Tom Boonen. Om de grootste Belgische renner van de voorbije jaren te eren verplaatsen de organisatoren de start van de koers voor één keer naar Boonens geboortestreek. Onderweg zal het peloton passeren aan enkele plaatsen waaraan de 'Bom van Balen' mooie herinneringen bewaart. De lokale tv-zender RTV trok de voorbije dagen alvast eens met Boonens vader André op verkenning. Dat leverde enkele leuke weetjes op die we u hier graag meegeven.

Kleuterschool 't Graantje: waar Boonen leerde fietsen

Ook het schooltje waar Tom Boonen als kleuter zat, ligt dit jaar op het parcours van de Scheldeprijs. "Tom ging met zijn fietsje naar school", herinnert André Boonen zich. Maar ook binnen de schoolmuren werd er serieus wat afgefietst. "Het is al jaren zo dat onze kinderen zich op de middag met hun fiets mogen uitleven op de speelplaats. De meeste van onze kleuters kunnen dan ook al op drie, vier jaar zonder kleine zijwieltjes rijden", zegt kleuterjuf Monique Van Hout. Tom Boonen is zijn eerste school trouwens nooit uit het oog verloren. Toen de lokale held in 2005 wereldkampioen werd, bracht hij 't Graantje - ver weg van alle media-aandacht - een bezoekje. Overigens zit er nu nog altijd een telg van de Boonen familie in de Balense dorpsschool: Amélie, het dochtertje van Toms broer Sven. © photo news. © photo news.