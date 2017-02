Justin Jules sprint naar zege in opener Ronde van de Provence

Door: redactie

21/02/17 - 18u41

© Twitter.

Justin Jules (WB Veranclassic Aqua Protect) heeft de eerste rit in de tweede editie van de Ronde van de Provence (cat. 2.1) gewonnen. De 30-jarige Fransman toonde zich na 205,9 kilometer van Aubagne naar Istres in een massasprint sneller dan zijn landgenoten Jérémy Lecrocq en Lorrenzo Manzin.

De wedstrijd over een glooiend parkoers, maar met een vlakke finale, viel nooit echt stil en het peloton spatte, mede door de wind, uit elkaar in verschillende groepjes. Toen de vroege vluchters Jérémy Maison, Alexandre Geniez, Danilo Wyss, Matej Mohoric, Davide Ballerini, Julien El Farès en Julian Antomarchidan ook nog eens verkeerd werden geleid, zakte de bonus snel en nog voor halfweg koers werden ze gegrepen. Daarop waagden Damien Touzé, Maxime Bouet, Alexandre Pichot en Mikel Aristi hun kans. Al snel liep de voorsprong van het kwartet op naar vijf minuten, maar onder impuls van BMC kwam aan hun verhaal een eind op 60 kilometer van de finish.



De felle wind speelde in de finale in het nadeel van de aanvalslustigen. Maxime Bouet probeerde het nog een keer, samen met Vegard Stake Laengen en Romain Combaud, maar zonder succes. In de sprint bezorgde Jules het Belgische procontinentale team WB Veranclassic Aqua Protect de eerste zege van het seizoen.