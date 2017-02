Van Hoecke en Wynants in dienst van Lars Boom in Omloop

Door: redactie

Met Gijs Van Hoecke en Maarten Wynants brengt LottoNL-Jumbo zaterdag twee Belgen aan de start van de 72ste Omloop (WorldTour). Zij moeten kopman Lars Boom bijstaan. Mocht het in Gent tot een sprint met een grote groep komen, is Dylan Groenewegen de man die het moet afmaken.

Zondag rijdt Boom ook Kuurne-Brussel-Kuurne (cat. 1.BC), maar daar is Groenewegen, vorig jaar vierde, de uitgesproken kopman. Van Hoecke en Wynants zitten voor Kuurne-Brussel-Kuurne eveneens in de voorlopige selectie van elf renners. Wie er nog afvalt, wordt na de Omloop beslist.



Ex-veldrijder Boom reed al in de top tien in de Omloop, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ook Groenewegen bewees al dat hij het Vlaamse werk aankan door in 2014 de Ronde van Vlaanderen voor beloften te winnen. Naast Van Hoecke en Wynants heeft LottoNL-Jumbo met Victor Campenaerts, Floris De Tier en Jurgen Van den Broeck nog drie Belgen in dienst.



Selectie voor de Omloop: Lars Boom, Jos van Emden (Ned), Dylan Groenewegen (Ned), Gijs Van Hoecke, Tom Leezer (Ned), Timo Roosen (Ned), Bram Tankink (Ned), Maarten Wynants.



Voorselectie Kuurne: Amund Grondahl Jansen (Noo), Robert Wagner (Dui), Lars Boom (Ned), Twan Castelijns (Ned), Jos van Emden (Ned), Gijs Van Hoecke, Tom Leezer (Ned), Bram Tankink (Ned), Maarten Wynants, Dylan Groenewegen (Ned), Timo Roosen (Ned).