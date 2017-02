Nooit kreeg U meer KOERS! Van maandag tot vrijdag in Het Laatste Nieuws: extra katern, extra afspraken

Door: redactie

20/02/17 - 21u36

Onze wielerfotograaf Tim De Waele in de slipstream van Greg Van Avermaet. © TDW.

Vanaf morgen dinsdag pakt Het Laatste Nieuws tijdens het wielervoorjaar dagelijks uit met een een extra katern in de krant. In vijf topics wat u mag verwachten van onze Wielerkrant.

1. Unieke dubbelcolumn

Is Tom Boonen nerveus of waant Greg Van Avermaet zich onklopbaar? U zal het als eerste weten. Sven Boonen en Claudia Van Avermaet gunnen u dit voorjaar een persoonlijke inkijk in het leven van hun beroemde broer. In een unieke dubbelcolumn lachen, huilen en juichen zij mee met de koning van de kasseiklassiekers en de olympische kampioen. Lees ook

Speel mee: de gouden klassiekers & win 5.000 euro cash!

Maak jouw eigen veldritploeg & WIN €75.000 prijzen! Claudia Van Avermaet en Sven Boonen. © photo news.

2. Wuyts nodigt uit

Al twee decennia lang is Michel Wuyts dé stem van de koers. Op zaterdag blijft hij op de afspraak met zijn vaste column, maar daar stopt het niet: Wuyts nodigt in de loop van het seizoen een reeks spraakmakende figuren van vroeger en nu uit voor een persoonlijk interview. Het betere gesprek, origineel gebracht. Michel Wuyts in de garage van Mathieu van der Poel. © photo news.

3. De beste foto's

Tim De Waele is de beste wielerfotograaf in het peloton. Hij leeft al bijna twintig jaar tussen de renners en de actie speelt zich af onder zijn neus: de Gentenaar zit meer dan 250 dagen per jaar op de moto en reist voor de koers de hele wereld rond. Dit voorjaar maakt hij na elke wedstrijd een eigenzinnige selectie van de mooiste en meest verrassende beelden. Jasper Stuyven (r) en Edward Theuns. © TDW.

4. De oude rivalen van Boonen

Over minder dan vijftig dagen zet de meest succesvolle kasseirenner aller tijden een punt achter zijn carrière. Niemand won in het Vlaamse voorjaar meer koersen dan Tom Boonen, niemand stond vaker met hem op het podium dan Fabian Cancellara, Filippo Pozzato, Alessandro Ballan, Juan Antonio Flecha, Oscar Freire en Andreas Klier. De komende weken nemen zij in uw krant afscheid van hun historische rivaal. Een unieke reeks. Boonen sprint in 2008 Cancellara en Ballan uit het wiel om Parijs-Roubaix te winnen. © TDW.