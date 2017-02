Debusschere bezeert hand na val in vierde rit

Bart Fieremans

De vierde rit in de Ronde van Algarve verliep niet zonder kleerscheuren voor Jens Debusschere, een van de speerpunten van Lotto-Soudal in het Vlaamse wielerseizoen. Op zestig kilometer van de meet kwam hij ten val, nadat hij samen met een andere renner bruusk in de remmen moest na een ongelukkig manoeuvre van een motorrijder. Debusschere bezeerde zijn rechterhand, maar kon de rit uitrijden, zonder evenwel een rol in de finale te spelen. 's Avonds stond zijn hand gezwollen, zondag zou er verder onderzoek volgen. "Maar ik denk dat het niet zo erg is", zei Debusschere. "Ik kan nog alles bewegen. Ik heb goede hoop. Met de komende ritten op kasseien heb ik maar beter geen last met de hand."