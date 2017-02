'Nieuwe' rol voor Belg in Lottotrein van Greipel: "Roelandts de beste om André af te zetten"

Door: Bart Fieremans

De vierde etappe vandaag in de Ronde van Algarve lijkt 'gefundenes Fressen' voor André Greipel van Lotto-Soudal. Hamvraag: kan hij revanche nemen voor zijn tweede plek in de openingsrit, toen Fernando Gaviria niet helemaal koosjer zijn weg versperde in de laatste meters?

© GEERT TRESIGNIE. Dat hangt ook af van de sprinttrein van Lotto-Soudal. Sinds dit jaar kan Greipel wel niet meer blind varen op 'good old' Greg Henderson - de Nieuw-Zeelander was jarenlang de regulator en laatste man in de sprinttrein van Greipel. Jürgen Roelandts neemt zijn taak als laatste man over, maar Lotto-Soudal haalde in het tussenseizoen ook Moreno Hofland binnen als vervanger van Henderson. Hofland stuwde eind januari in de Challenge Mallorca Greipel naar zijn eerste zege in 2017. Een nieuwe test volgt komende maand in Parijs-Nice, waar Hofland in de trein voor Greipel zal functioneren. De koers naar de zon staat niet op het programma van Roelandts.



"Maar in koersen zoals hier in de Algarve waar Roelandts en Jens Debusschere zijn, bestaat er geen discussie", zegt Herman Frison, ploegleider van Lotto-Soudal. "Zij zijn de laatste en voorlaatste in de trein. Jürgen kan dat goed, hij is daarin een van de besten van de wereld. Maar ook Hofland gaat zijn plaats in de trein hebben. In Parijs-Nice moet hij het doen voor Greipel." Lees ook

