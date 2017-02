Hermans wint nu ook koninginnenrit in Oman en doet gooi naar eindwinst

Lander Verhoeven

18/02/17 - 12u24

video Ben Hermans (BMC) heeft een serieuze optie genomen op de eindwinst in de Ronde van Oman. Onze landgenoot won na de tweede rit nu ook de koninginnenrit bovenop Green Mountain. In het klassement heeft hij zijn bonus op Rui Costa verstevigd. Morgen volgt de slotrit naar Muttrah Corniche.

De 30-jarige Limburger, woensdag al winnaar van de tweede rit, reed een attente wedstrijd, ontsnapte in de slotkilometer en had aan de finish een handvol seconden voorsprong op de concurrentie. De Italiaan Fabio Aru (Astana) werd tweede, de Portugees Rui Costa (UAE Abu Dhabi) derde.



Hermans sloeg net na de aankomst met zijn hand op de borst. Hij was bijzonder diep geweest om een oprukkende Aru af te houden en moest toch even bekomen op het asfalt. "Ik moest er echt álles uitpersen. Het is een eer om gasten zoals Fabio Aru, Rui Costa en Romain Bardet te kloppen -dat zijn niet de minsten. Dit was dé test van de winter en als je die winnend kan afsluiten dan heb je goed gewerkt. Het is de kroon op het werk."



Dankzij zijn ritzege zit de rode leiderstrui nu nog wat steviger rond de schouders van Hermans, de eindzege in het sultanaat kan hem nagenoeg niet meer ontsnappen.



De rittenkoers eindigt zondag met een etappe over 130 km tussen The Wave Muscat en Matrah Corniche. Vincenzo Nibali won in 2016 de zevende editie van de Ronde van Oman.