Wielerwereld neemt massaal afscheid van Serge Baguet: "Overlijden sloeg in als bom, 47 geen leeftijd om te gaan"

Honderden mensen hebben zopas afscheid genomen van Serge Baguet (47). De oud-Belgisch kampioen en Tourritwinnaar overleed vorige week donderdag door een slepende darmkanker. "Het is vreselijk om van jou afscheid te moeten nemen", snikte zijn boezemvriend en trainingsmaat Peter Van Petegem.

Het crematorium Westlede in Lochristi kon de enorme massa vrienden, familieleden, fans en oud-collega's net niet aan. Onder de talrijke aanwezigen zaten ook heel wat mensen uit het wielermilieu: wielermanager van Quick-Step Floors Patrick Lefevere, Peter Van Petegem, oud-crosser Roland Liboton, Nico Mattan, Johan Museeuw en Ludo Dierckxsens namen afscheid. Het werd een erg emotionele plechtigheid, met onder meer muziek van Frank Sinatra, Metallica en Elvis. Boezemvriend Peter Van Petegem leerde Serge kennen tijdens jeugdwedstrijden en werd een onafscheidelijke vriend. Hij blikte dan ook graag terug op hun vriendschap en zijn succesvolle carrière. Na een tussenstop als dakwerker won hij in 2005 het BK door zijn trainingsmaat Kevin Van Impe in de sprint te kloppen.



Kamergenoten en vrienden

"Het is vreselijk om afscheid van je te nemen", klonk het bij een diep bedroefde Van Petegem. "De trainingsmaten, Tony Bracke, Kevin Van Impe, Mario De Clercq en ik zijn pas samengekomen. Wat hebben we toch veel samen beleefd. Ik herinner me nog goed onze eerste koers bij de jeugd in 1985 in je thuisgemeente. Mijn vader zei me nog dat ik moest proberen om jou te kunnen volgen. Je won met sprekend gemak en moest zelfs ingetoomd worden omdat je anders iedereen op een ronde zou gereden hebben. Dankzij jou heb ik leren afzien. Dat heeft me prof gemaakt. De laatste zes jaar van mijn carrière mochten we samen in dezelfde ploeg koersen. We werden kamergenoten, werden goeie vrienden, gingen samen op stage en trokken met onze vrouwen samen op reis. Als er eens gefeest kon worden, dan stond je op de eerste rij en trok je je pakje aan en liet je iedereen lachen. Dat was ook zo op de trouw van Tony Bracke (oud-profrenner), toen je een sketch bracht van 'Snelle Eddy'. Je tweede loopbaan was zo succesvol. We hebben zo genoten van je prestaties, het pintje na de koers. Hoe je samen met Kevin op het BK de laatste rechte lijn inging om hem dan in de sprint te kloppen. De jonge gast en zijn leermeester. Jullie vielen elkaar lachend in de armen. "