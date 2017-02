Belgisch klimtalent De Plus dicht bij ritzege in Oman, Hermans (3de) blijft leider

Door: Glenn Bogaert

16/02/17

© Twitter BMC.

wielrennen Na de dubbelslag van Ben Hermans gisteren in de Ronde van Oman was het vandaag weer bijna prijs voor een landgenoot. Laurens De Plus sneuvelde in de derde rit met aankomst in Quriyat in de slotkilometer en moest toezien hoe de jonge Deen Søren Kragh Andersen (22) van Team Sunweb met de bloemen aan de haal ging. De Portugees Rui Costa finishte als tweede, leider Ben Hermans (BMC) werd knap derde. De 21-jarige Oost-Vlaming De Plus van Quick-Step Floors bolde uiteindelijk nog als vierde over de streep na een lastig klimmetje van 2,5 kilometer. Greg Van Avermaet eindigde vandaag 13de.