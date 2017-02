Krachtpatser Gaviria vloert alle topsprinters in Algarve, al is Greipel niet blij na manoeuvre

Door: redactie

video Fernando Gaviria heeft de eerste rit van de Ronde van Algarve gewonnen. De Colombiaanse krachtpatser van Quick.Step Floors gaf in de massasprint andere sneltreinen als André Greipel (tweede) - die wel moest uitwijken - en Nacer Bouhanni (derde) het nakijken. Voor de troepen van Patrick Lefevere is het al de elfde zege van het nog prille seizoen.

De openingsetappe van 182 kilometer tussen kuststeden Albufeira en Lagos was ondanks enkele beklimmingen een kolfje naar de hand van de vele spurters die aan de start kwamen van de 43e Ronde van Algarve. Onder impuls van Quick Step-Floors, Lotto-Soudal en FDJ had een vroege vlucht van vier, zonder Belgen, nooit zicht op een goeie afloop. Voor het ingaan van de laatste twintig kilometer was het kwartet teruggegrepen door een compact peloton.



Richeze effende met een slimme uitval het pad voor Gaviria an de Colombiaan werkte het knap af. In het slot week hij wel even van zijn lijn af om Greipel voor te kunnen blijven - de 'Gorilla' was na afloop niet blij met dat manoeuvre, omdat hij naar eigen zeggen moest stoppen met trappen -, maar Gaviria speelde zijn zege niet kwijt. Nederlands kampioen Dylan Groenewegen sprintte naar de vierde plaats en de Duitser John Degenkolb werd vijfde. Baptiste Planckaert (Katusha-Alpecin) was de eerste Belg op een zesde plaats.



Gaviria was eerder dit seizoen al de snelste in twee etappes van de Argentijnse Ronde van San Juan en is ook de eerste leider in de Ronde van Algarve, die zondag eindigt. Morgen staat een rit van 189 kilometer op het programma tussen Lagoa en Alto da Foia, met een klim tot 900 meter hoogte aan het eind.