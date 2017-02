Tom Boonen fietst na lastige rit wéér 40 km naar hotel

Door: redactie

ronde van oman Tom Boonen (Quick.Step Floors) eindigde woensdag op een 54e plaats in de tweede rit van de Ronde van Oman, op 2:50 van winnaar Ben Hermans. "Een lastig ritje", stelde hij na afloop. "Maar ik heb alles goed doorstaan."

Nog voor de start van de tweede etappe gaf Boonen al aan dat hij zich niet al te veel zorgen maakte over zijn valpartij in de sprint gisteren. "Ik heb relatief goed geslapen, meer dan wat schaafwonden op rug en billen houd ik hier niet aan over. Ik ben wat stijf van de impact van die smak tegen de grond natuurlijk, maar dat wordt gewoon een dagje of twee extra afzien in de koers."



Na afloop van de tweede etappe, die Ben Hermans won, stak hij zijn duim omhoog. "Alles goed verlopen", klonk het kort. "Het was een lastig ritje, maar ik heb geen last gehad van die val. Ik voel me goed, het was wel 'laf' weer vandaag. Vochtig, dus dat maakte het wel extra lastig."



Net zoals gisteren besloot Boonen overigens om niet terug te keren met de bus naar het Grand Hormuz hotel in Muscat, maar de fiets te nemen, een tochtje van nog zo'n 40 kilometer, samen met enkele ploegmaten.