Amstel Gold Race schrapt Cauberg in finale

15/02/17 - 13u25 Bron: ANP

De finale van de Amstel Gold Race ziet er dit jaar anders uit. De laatste beklimming van de Cauberg, die kort voor de finish in Vilt lag, is geschrapt. Dat maakte koersdirecteur Leo van Vliet vandaag bekend.

De organisatie van de Nederlandse WorldTourklassieker hoopt met de parcourswijziging het voorspelbare verloop te doorbreken. Het peloton komt nog wel drie keer over de befaamde heuvel, maar de laatste keer gebeurt dat op 19 kilometer van de finish.



"Met Roman Kreuziger, Philippe Gilbert, Michal Kwiatkowski en Enrico Gasparotto kende de Amstel Gold Race de afgelopen jaren ook fantastische winnaars. Desondanks was er na afloop steevast de discussie dat de koers te lang op slot zat omdat de Cauberg op 2 km van de streep té bepalend zou zijn. We hopen op een meer open wedstrijd", aldus Van Vliet.



Vorig jaar werd de 51ste editie gewonnen door de Italiaan Enrico Gasparotto. Philippe Gilbert won de wedstrijd in 2010, 2011 en 2014. Op 16 april staat de 52ste Amstel Gold Race op het programma.