"Ik rook ritwinst, daarom was ik zo lastig"

Joeri De Knop

15/02/17 - 09u04

© belga.

"Ik heb wat schaafwonden op rug en billen, maar voor de rest valt het allemaal heel goed mee", vertelde een ontspannen Tom Boonen vlak voor de start van de tweede etappe in de Ronde van Oman. Boonen had ook een goede nachtrust en verwacht niet veel problemen voor de tweede rit.

Hoe voel je je, Tom? "Ca va. Ik heb relatief goed geslapen. Wat schaafwonden op rug en billen, meer is het niet." Trekken die wonden niet tegen? "Ik ben wat stijf, ja. Van de impact natuurlijk, hé. Het wordt een paar dagen afzien. Maar niks onoverkomelijks." Het was toch wel even schrikken, nemen we aan? "Goh, schrikken... Ik was vooral lastig omdat ik mijn sprint niet heb kunnen rijden. Het was een stom manoeuvre. Zo'n typisch race-incident, zoals er zoveel gebeuren in koers. Op het moment dat we de spurt inzetten was er voldoende ruimte. Farrar kwam met zijn team naar voor gereden en stuurde uit naar rechts. Waarop die, om een of andere reden, terug vol naar links zwenkte. (lacht) Een 'brain fart', zoals ze zeggen. Een hersenkronkel. Net op het moment dat wij aanzetten en die linkse rij volgt om bij mij in het spoor te kunnen zitten. (maakt krakend geluid) De trechter ging dicht. Yves (Lampaert, red.) smeet alles toe en ik bleef achter zijn achterwiel hangen." Lampaert was er zwaar van aangedaan. "Jaja. Hij heeft zelfs 'geblèt' (Kempisch voor geweend, red.)." (lachje)

Je neemt hem niets kwalijk? "Neen, helemaal niet. Het was niet zíjn schuld. We zaten perfect waar we moesten zitten en Yves deed wat hij moest doen. Maar ja, als er dan zo'n manoeuvre komt... Spijtig. Maar ik ben heel blij dat ik er zo van af kwam." Kan je dat makkelijk achter je laten? Vandaag weer volle bak koersen? "Drie minuten nadien was het al verteerd. Ik moest even bekomen aan de streep, maar dan dacht ik: 'kom, ik ben hier weg'. Ik had nood aan dat fietsen. Toen ik in het hotel aankwam was alles al vergeten en vergeven." Als je zelf de beelden ziet, ben je dan niet verrast dat je er zo weinig aan overhoudt? Het was wel een stevige val. "Tja, hoe komt dat? Het klinkt raar, maar als je valt aan heel hoge snelheid, heb je meestal niet zoveel. Die droge vallen - stuiken en baf, stil - zijn meestal die met de zwaarste gevolgen. Breuken en zo. Dan weet je, in die ene seconde... (maakt paniekerig geluid) dat er geen redding meer mogelijk is. Je ziet het niet aankomen. Als je een soort foetushouding kan aannemen en gewoon kan blijven doorrollen, heb je wel wat schaafwondjes of wat 'plekjes' maar meestal niks ernstigs." Dat je meteen rechtstond en op je fiets kroop, was op zich al een positief signaal. (lacht) "Da's de enige oplossing, hé. Rechtkrabbelen en doorrijden. Ach, als je er iets aan overhoudt, is het uiteraard een ander verhaal. Nu voelde ik meteen dat het niet erg was. Maar euh... ik stond wel 'efkes' op ontploffen, hoor."

Had je het gevoel dat je kon winnen?

"Zeker. Ik zat echt waar ik moest zitten. Daarom was ik ook zo boos. Tegen de grond gaan, dat kan gebeuren. Maar 't Is niet dat hier deze week in Oman met sprints wordt gesmeten. Bedoeling was om op de eerste en de laatste dag mee te doen voor de zege en tussenin aan de conditie te werken. Oké, dit is een klein tegenslagje. Per slot van rekening zal het niet veel verschil maken, maar als je er je hoofd op gezet heb ga je daar natuurlijk niet zo licht over. Het is máár een ritje in Oman, maar de ploeg heeft er wel hard voor gewerkt. En zelf was ik klaar om af te ronden. Normaal zit je daar, op dat moment, uit de gevarenzone. 550 meter, meer was er niet meer te rijden. Dan is het risico in principe geweken en moet er enkel nog worden gesprint. Maar je ziet, er kan altijd wel iets gebeuren..."



Waarom meng je jezelf nog in die spurten?

"Waarom niet? Niks doen is het makkelijkste. Risicovol? Er is gisteren misschien vijftien man gevallen, verspreid over de hele etappe. Die jongens hebben niét gespurt. Het gevaar ligt altijd en overal op de loer, hé. Ik denk dat het gevaar vooral schuilt in het laks meerijden en het denken dat je dagen nog wel zullen komen. Sprinten op zich valt wel mee. Ik ben in mijn carrière misschien twee keer gevallen in volle sprint. Meestal gebeurt het in de aanloop, op kritieke punten waar je met een heel peloton voorbij moet."



Zondag nog eens meesprinten dus?

"Zondag weet ik het nog niet. (lacht) Die doe ik niet graag. Ik wil misschien wel eens aanvallen daar of zo. We zien wel. Dan zijn we op één week van de Omloop en probeer ik toch wat voorzichtiger te zijn. Ik heb in die rit nog nooit veel prijs gereden, laat het me zo stellen. Meestal laat ik 'mijn eigen' bollen..."



Heb je veel reactie gehad vanop het thuisfront?

"Ik zit in Oman, dat scheelt veel. Wat berichtjes van de familie, die was natuurlijk ook bezorgd in het begin omdat er niet echt veel nieuws kwam. Maar ik heb iedereen meteen kunnen geruststellen. Zoals je ziet: niks aan de hand."



Zijn ze sneller bezorgd sinds je zware val in de Ronde van Abu Dhabi?

"Ik denk niet dat dat veel veranderd heeft. Ze zijn altijd heel bezorgd. De beelden komen ook altijd eerst, vooraleer je nieuws krijgt. Da's altijd wel wat schrikken. Die beelden zijn vaak niet zo uitgebreid, je ziet gewoon iemand tegen de grond gaan en dan stopt het verhaal. Als je dan geen extra informatie hebt, is dat meestal wel bang afwachten. Ik zal niet zeggen dat ze 't inmiddels gewend zijn, maar ze weten dat ze beter even wachten tot er telefoon komt. En als er niet meteen wordt gebeld, dan is dat meestal goed nieuws."