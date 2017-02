Boonen ontbreekt op vedettenparade in Oman: hij verkent finale eerste rit

Door: Joeri De Knop

14/02/17 - 10u21

© rv.

Costa, Kristoff, Bardet, Aru, Van Avermaet, Jungels. Alleen Tom Boonen ontbrak op de inleidende vedettenparade van de Ronde van Oman, aan het zwembad van het Hormus Grand Hotel in Muscat. Dat hij niets speciaals te melden had, liet hij weten. En dus kwam Boonen zijn kamer niet uit. Vandaag sprint hij aan het eind van de openingsrit in principe een eerste keer mee voor winst. Bij het team lieten ze alvast niets aan het toeval over. "We zijn even tot Naseem Park gereden", aldus Quick.Step Floors-ploegleider Wilfried Peeters. "Om de finale van die eerste rit goed in ons hoofd te prenten."