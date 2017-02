"Verdorie, dit zal Tom geen deugd doen"

Joeri De Knop en Thomas Lissens

14/02/17 - 12u35

Boonen hield een kapotte trui over aan de val. © kos.

video Tom Boonen, vooraf nog gezien als één van de favorieten voor de dagzege, is vandaag gevallen in de finale van de eerste rit van de Ronde van Oman. De 36-jarige renner van Quick Step-Floors ging op 700 meter van de streep tegen de grond, maar de gevolgen lijken in eerste instantie mee te vallen. Alexander Kristoff kon daardoor relatief eenvoudig naar de zege sprinten. De renner van Katusha-Alpecin won in Naseem Park de massasprint voor de Italianen Kristian Sbaragli (Dimension Data) en Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida).

De vlucht van de dag bestond uit vijf renners, waaronder dus Aimé De Gendt. Het vijtal kon een voorsprong van ruim drie minuten bij elkaar fietsen, maar toen Katusha (voor Kristoff) en Quick-Step Floors er de pees oplegden in het peloton, smolt hun voorsprong als sneeuw voor de Omaanse zon.



Op 25 kilometer van de streep moest De Gendt voorin de rol lossen, maar de andere vluchters hielden toch nog stand tot op tien kilometer van de eindstreep. Dan was het ook voor hun einde verhaal en mochten de toeschouwers in Naseem Park zich opmaken voor de verwachte massasprint.



Boonen tegen de grond

In de aanloop naar die sprint liep het mis voor Tom Boonen, vooraf nog beschouwd als één van de favorieten voor de dagzege. Op 700 meter van de aankomst kwam Yves Lampaert klem te zitten door een manoeuvre van Tyler Farrar en de West-Vlaming moest vol in de remmen. Daardoor tikte 'Tornado Tom' het achterwiel van zijn ploegmaat aan en kwam hij in aanraking met het asfalt.



De 36-jarige Boonen hield een kapot truitje en wat schaafwonden aan zijn arm en rug over aan de crash. Hij stond wel snel op en fietste met enkele ploegmaats - een aangeslagen Lampaert incluis - richting de aankomst. Daar was Alexander Kristoff op dat moment al een tijdje als eerste over de aankomst gesprint. De Noorse krachtpatser won net als vorig seizoen in Nasseem Park en hij is zo meteen ook de eerste leider. .@Kristoff87 wins again in Naseem Park #TOO2017 @katushacycling pic.twitter.com/KWhNHCtGkU — Tour of Oman (@tourofoman) 14 februari 2017 Kristoff won de sprint. © kos. © belga. © belga.

Farrar: "Niets verkeerds gedaan" Tyler Farrar was zich van geen kwaad bewust. "Wij (Team Dimension Data, red) begonnen de sprint op rechts, Quick.Step Floors op links. Ik probeerde ruimte te maken, maar ik denk dat ik niets verkeerds gedaan heb. De val is dan ook achter mij gebeurd." Tyler Farrar. © TDW.