Eddy Merckx: "Boonen kan op zijn leeftijd nog winnen in Roubaix"

Door: redactie

13/02/17 - 16u15 Bron: Belga

Eddy Merckx tijdens een persmoment in Oman. © getty.

Eddy Merckx, medeorganisator van de Ronde van Oman, kijkt uit naar de start van de achtste editie en gelooft dat Tom Boonen zich wel een paar keer zal tonen in enkele etappes.

"Het zijn zijn laatste koersweken en wij zijn wel heel tevreden dat hij hier van de partij is in Oman", aldus Merckx. "Het is een topper die we aan ons deelnemersveld kunnen toevoegen. Dat is voor een organisatie zeker niet onbelangrijk en het doet ons alleszins veel plezier dat hij hier is."



Tom Boonen was dan wel niet aanwezig op het persmoment in Oman met enkele andere toppers zoals Alexander Kristoff, Greg Van Avermaet, Romain Bardet en Fabio Aru, Eddy Merckx zag nog voor de start van de rittenkoers wel al een bijzonder gretige kopman van Quick.Step Floors. "Hij won een etappe in Argentinië", aldus Merckx. "Hij is goed op dreef en ziet er al bijzonder scherp uit. We wensen hem allemaal een vijfde kassei toe in Roubaix, maar ik geloof erin dat hij ook voordien zich nog zal tonen. Ja, hij kan Roubaix op zijn leeftijd nog winnen. Als je ziet dat hij vorig jaar tweede werd na een moeilijke voorbereiding, kan hij dit jaar zeker winnen. Hij heeft zijn ervaring, zijn koersinzicht en het is de klassieker die hem het beste ligt in het voorjaar."