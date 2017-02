Felline soleert naar zege in Trofeo Laigueglia, Vantomme eerste Belg

Door: redactie

De 26-jarige Italiaan Fabio Felline heeft in eigen land de 54e editie van de Trofeo Laigueglia (cat. 1.BC) gewonnen. In zijn eerste koers van het seizoen haalde Felline het solo. In de spurt voor de tweede plek klopte de Fransman Romain Hardy de Italiaan Mauro Finetto. Eerste Belg was Maxime Vantomme, zestiende op 1:19.