Gestopte Gianni Meersman: "Als ik morgen een vergunning wil, dan krijg ik die meteen"

Door: redactie

12/02/17 - 20u21

Gianni Meersman toonde vooral bij Etixx-Quick.Step dat hij over een stel snelle benen beschikte. © epa.

Hij was klaar om dit seizoen potten te breken bij zijn nieuwe Franse ploeg Fortuneo-Vital Concept, maar eind december werd die droom van Gianni Meersman doorprikt toen uit een routineonderzoek bleek dat zijn hartritmestoornissen een acuut gevaar vormden voor zijn gezondheid. De 31-jarige Meersman zette noodgedwongen een punt achter zijn carrière en daar kwam hij vanavond in Sportweekend op terug. "Toen de collega's op stage vertrokken zonder mij, had ik het toch wel moeilijk", aldus Meersman.