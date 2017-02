Wegen van Klaas Vantornout en Marlux-Napoleon Games scheiden volgende maand

Door: Glenn Bogaert, Bart Fieremans

11/02/17 - 20u27

© Foto Coghe.

Groot nieuws uit de veldritwereld want er is een scheiding in de maak tussen Klaas Vantornout en Marlux-Napoleon Games. De 34-jarige West-Vlaming en tweevoudige kampioen van België had bij het team van Jurgen Mettepenningen nog een contract tot 2019, maar de samenwerking tussen beide partijen eindigt al in maart 2017 ergo volgende maand. Het is manager Mettepenningen zelf die besliste om een einde te maken aan het verhaal van Vantornout bij zijn team. Hij bracht Vantornout telefonisch op de hoogte nét voor het slotgala van de Superprestige in Middelkerke.