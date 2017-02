Valverde wint Ronde van Murcia na indrukwekkende solo van 70 (!) kilometer

Door: redactie

11/02/17 - 18u28

Alejandro Valverde (Movistar) heeft voor de vijfde keer in zijn carrière de Ronde van Murcia (cat. 1.1) gewonnen. In de 37e editie finishte de 36-jarige Spanjaard solo na 182,7 kilometer van San Javier naar Murcia. De Colombiaan Jhonatan Restrepo won op 2:10 de sprint om de tweede plaats, voor de Oostenrijker Patrick Konrad, Jürgen Roelandts en Baptiste Planckaert. Met Tiesj Benoot op de achtste plaats, eindigde er nog een derde Belg in de top tien.

Valverde legde de laatste 70 kilometer in zijn geboortestreek alleen af en hield makkelijk stand op een achtervolgende groep, die 21 renners sterk was. Hij won de Ronde van Murcia eerder in 2004, 2007 en 2008, toen het nog een rittenkoers was, en in 2014. Zijn landgenoot Melchor Mauri, winnaar in 1994 en 1996, is de enige andere renner die zijn naam meer dan één keer op de erelijst kon plaatsen. Op die erelijst volgt Valverde Philippe Gilbert op. De enige Belgische winnaar van de Ronde van Murcia kwam dit jaar niet aan de start.