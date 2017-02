Van Avermaet in Oman op zoek naar 1ste seizoenszege

Door: Joeri De Knop

Volgende opdracht voor Greg Van Avermaet wordt de Ronde van Oman (14-19 februari). "Traditioneel een lastige koers, maar mijn vormpeil is goed", leerde Van Avermaet in de voorbije Ronde van Valencia, waar hij met BMC de ploegentijdrit won en na twee toptiennoteringen twee dagen de gele leiderstrui droeg. Een eerste seizoenszege is het doel in het Midden-Oosten. Met Drucker, Elmiger, Frankiny, Küng, Hermans, Oss en Schär weet hij zich alvast goed omringd.

Dit weekend:

Druk weekend in het verschiet voor Lotto-Soudal (Benoot, Debusschere, Maes, Gallopin, Roelandts, Greipel, Sieberg) met zaterdag de Ronde van Murcia en zondag de Clasica de Almeria. Ook Sport Vlaanderen-Baloise (o.a. Deltombe, Lietaer, Farazijn, Salomein in Murcia, Capiot in Almeria) en Wanty-Groupe Gobert (o.a. Backaert, Baugnies, Degand, Van Keirsbulck, Meurisse) komen twee keer in actie. Baptiste Planckaert (Katusha-Alpecin) en Jens Keukeleire (Orica-Scott) zijn de andere Belgen aan de start in Murcia, in Almeria komen daar ook Michael Van Staeyen en Jonas Vangenechten (Cofidis) bij. Alejandro Valverde, vorig jaar tweede in Murcia na Gilbert, is telkens de blikvanger



Veranda's Willems-Crelan rijdt enkel de Clasica de Almeria en dat met kopstukken Timothy Dupont en Stijn Devolder



WB-Veranclassic-Aquality Protect (o.a. Delfosse, Ista, Naesen, Vantomme) is zondag de enige Belgische ploeg in de Trofeo Laigueglia. Pozzato, Moser, Ulissi, Trentin, Chavanel en Voeckler toppen de affiche in Italië.