Contractverlenging Van Kessel stéékt bij Meeusen

De contractverlenging van Van Kessel steekt bij Meeusen © TDW.

Niet Tom Meeusen, maar wel Corné van Kessel heeft vandaag zijn contract verlengd bij Telenet Fidea Lions. En dat steekt bij de 28-jarige crosser uit Essen. "Twee weken geleden sprak ik nog over banken. Nu moet ik nog zoeken voor een stoel in de klas", reageerde Meeusen geprikkeld. Hij is einde contract en voelt zich gepasseerd.

Meeusens uitlatingen op Twitter verwijzen naar een uitspraak van enkele weken geleden. "Toen hebben de mensen van de ploeg ervoor gekozen om andere renners naar voren te schuiven. Ikzelf ben niet één, maar twee, drie, vier of vijf banken naar achteren geschoven. Dat ging een beetje hard", klonk het toen bij Sporza.



Ook in Het Laatste Nieuws nam Meeusen geen blad voor de mond. "Ik voel dat ze niet honderd procent achter mij staan, dus dan hoef ik ook niet meer honderd procent achter de ploeg te staan. Ik heb tien jaar voor deze ploeg gereden en ging ervan uit dat ik hier ging blijven rijden, maar ik ben dit jaar einde contract en weet niet wat de plannen zijn. De ploegmaats zeggen dat ze na het WK gaan praten, maar ik heb niks gehoord."



Meeusen is niet meteen aan een topseizoen bezig, maar de voorbije weken heeft de Kempenaar zich herpakt. Hij was een outsider voor het WK in Bieles, maar een nukkig fietskader noopte hem al in de eerste ronde tot een opgave. Volgde: een podiumplek afgelopen weekend in Lille en een zesde plek in Hoogstraten - desondanks een zadelbreuk.