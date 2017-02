Diego Ulissi mag juichen in GP Etruskische kust

Door: redactie

5/02/17 - Bron: Belga

© TDW.

Diego Ulissi (UAE Abu Dhabi) heeft in zijn eerste wedstrijd op Italiaanse bodem al meteen raak geschoten. De Italiaan won de GP Costa degli Etruschi (1.1), 190,8 kilometer van San Vincenzo naar Donoratico, voor zijn landgenoten Manuel Belletti (Willier Triestina) en Francesco Gavazzi (Androni Giocattoli-Sidermec).

De Italiaanse openingsklassieker werd gekleurd door tal van aanvalspogingen in de beginfase en het duurde uiteindelijk anderhalf uur vooraleer een groep van vijf erin slaagde weg te rijden uit het peloton. Andrea Cacciotti (Unieuro), Enrico Salvador (Tirol Cycling Team), Daniel Lehner (Team Felbermayr), Davide Pacchiardo (GM Europa Ovini) en Niccolò Salvietti (Sangemini-MG). Maximaal verzamelde het kwintet een bonus van 8:30 waarna het peloton, stevig uitgedund door heel wat valpartijen in de gietende regen op het gladde Italiaanse asfalt, in actie schoot.



Op de eerste beklimming van de Torre Segalari besloten Cacciotti en Pacchiardo hun medevluchters achter te laten toen de bonus onder de drie minuten was gezakt. In het peloton was het UAE Abu Dhabi dat het commando nam en kopman Ulissi legde zijn troeven op tafel aan de voet van de tweede beklimming van de Torre Segalari en snelde naar de vluchters. Op de top telde de Italiaan 18 seconden voorsprong en in de negen kilometer tot de finish stond hij die niet meer af en boekte hij zijn eerste zege in het nieuwe seizoen.



Hij volgt op de erelijst de Sloveen Grega Bole op.