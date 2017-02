Gallopin wint tijdrit in Bessèges, eindzege gaat naar Calmejane

Door: redactie

5/02/17 - 17u58

Gallopin, hier op een archiefbeeld. © photo: Cor Vos.

Tony Gallopin (Lotto-Soudal) heeft de slottijdrit in de Ster van Bessèges (Fra/2.1.) gewonnen. De Fransman legde het parcours van 11,9 kilometer in Alès af in 17:05, goed voor een gemiddelde van 41,795 km/uur. Liliane Calmejane (Direct Energie) finishte als tweede op 13 seconden, Pierre Latour werd derde op 17 seconden. Met Olivier Pardini (zesde) en Kevyn Ista (achste) eindigden nog twee Belgen in de top tien. Het eindklassement gaat naar Calmejane.