Coquard sprint naar zege, Keisse baalt en Quintana pakt eindwinst

5/02/17 - 15u04 Bron: Belga

Iljo Keisse strandde in het zicht van de meet. © TDW.

Ronde van Valencia Bryan Coquard (Direct Energie) heeft de ingekorte slotetappe in de Ronde van Valencia (2.1) op zijn naam gebracht. De Fransman sprintte na 51,2 km in Valencia naar de zege voor zijn landgenoot Nacer Bouhanni (Cofidis) en de Nederlander Coen Vermeltfoort (Roompot-Nederlandse Loterij). Yves Lampaert (Quick-Step Floors) werd vierde, Iljo Keisse, bijna de hele koers in de aanval, eindigde op een vijfde stek nadat hij op zo'n 200 meter voor de finish werd ingelopen. Nairo Quintana is eindwinnaar.

De slotetappe in de Ronde van Valencia werd omwille van de hevige wind, de start kon niet gegeven worden omdat het te gevaarlijk was, nadars bleven bijvoorbeeld niet recht staan, ingekort met 80 kilometer en verplaatst naar 13u15.



51,2 kilometer slechts op de teller dus, een criterium en dat zinde Sep Vanmarcke en Iljo Keisse wel. Ze trokken in de aanval, maar terwijl Vanmarcke besloot om zich al snel weer te laten inzakken, stoomde Keisse verder door. Veel voorsprong kreeg hij nooit, maximaal een halve minuut, maar toch gaf hij niet af.



Op zo'n 20 km van het eind maakte MIchal Kwiatkowki de sprong naar voren en het duo begon aan een koppeltijdrit. Op 8 km van het eind, nog één plaatselijke ronde dus, telden ze nog 21 seconden voorsprong op het peloton waar Movistar, voor leider Quintana, besloot om dan toch een tandje bij te steken. Lees ook Jarige Quintana zet puntjes op de i in Ronde van Valencia, Hermans tweede in klassement



