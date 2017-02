Tweede zegeruiker voor Démare in Ster van Bessèges

Door: redactie

4/02/17 - 17u15

Arnaud Démare (FDJ) heeft in Laudun de vierde rit in de Ster van Bessèges gewonnen. De Fransman - eerder deze week ook al winnaar in de eerste rit - was in een massasprint sneller dan de Noor Alexander Kristoff (Katusha) en de Fransman Christophe Laporte (Cofidis). Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Groupe Gobert), Roy Jans (WB Veranclassic) en Maxim Vantomme (WB Veranclassic) werden respectievelijk zesde, zevende en tiende. De leidersplaats van Lilian Calmejane (Direct Energie), ook al een Fransman, kwam niet in gevaar.