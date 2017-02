Quintana zet puntjes op de i in Ronde van Valencia, Hermans tweede in klassement

Door: redactie

Nairo Quintana (Movistar) heeft de vierde etappe in de Ronde van Valencia (cat. 2.1) op zijn naam gebracht. De Colombiaan toonde zich in de koninginnenrit over 180 km tussen Segorbe en Llucena de sterkste bergop en soleerde naar de zege. Hij haalde het voor Merhawi Kudus (Dimension Data) uit Eritrea en de Portugees Manuel Amaro (W52-FC Porto-Porto Canal). Greg Van Avermaet verliest zijn leiderstrui aan Quintana. Ben Hermans werd eerste Belg met een zevende stek en behoudt zijn tweede plaats in het klassement.