Topsport-Vlaanderen en Wanty krijgen wildcard voor Dwars door Vlaanderen

Door: redactie

4/02/17 - 11u46 Bron: Belga

Vorig jaar won Debusschere Dwars door Vlaanderen © photo news.

De organisatie van Dwars door Vlaanderen (WorldTour) kent zijn eerste vijf wildcards toe aan Topsport-Vlaanderen en Wanty-Groupe Gobert, het Franse Cofidis en Direct Energie en het Russische Gazprom-Rusvelo.

Daarnaast staan op woensdag 22 maart zestien van de achttien WorldTourploegen aan de start in Roeselare waaronder Quick-Step Floors en Lotto-Soudal. Sky en Dimension Data zijn er niet bij.



Vorig jaar werd de 71e editie van Dwars door Vlaanderen gewonnen door Jens Debusschere.



Dwars door Vlaanderen, tot dusver een BC-koers (buiten categorie), is sinds dit jaar door de UCI opgenomen in de WorldTour, net als de Omloop (25 februari).