Kittel grote slokop in Dubai: derde ritwinst en eindzege

Door: redactie

4/02/17 - 12u11

© epa.

Marcel Kittel boven in de Ronde van Dubai. De Duitse sprintbom van Quick.Step Floors was in de slotrit veel sneller dan de Italianen Elia Viviani (Sky) en Riccardo Minali (Astana). Kittel verzekerde zich met zijn derde ritzege ook van de eindoverwinning - zijn tweede titel op rij in Dubai. Dylan Groenewegen (LottoNL) en John Degenkolb (Trek) konden hem niet meer bedreigen. Voor Quick-Step Floors is dit al de tiende zege van het nog prille seizoen.