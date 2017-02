Vansummeren vindt maar moeilijk zijn weg na profcarrière

Door: Bart Fieremans en Joeri De Knop

4/02/17 - 10u35

Johan Vansummeren en zijn vrouw Jasmine Vangrieken © BELGA.

Vandaag viert Johan Vansummeren zijn 36ste verjaardag. En tegelijk een startschot van een nieuw leven na zijn door hartproblemen ingegeven afscheid als wielrenner vorig jaar. Met zijn vrouw Jasmine Vangrieken lanceert hij nu een advies- en eventbureau rond wielrennen: "Johan is niet gemaakt om stil te zitten."

Vansummeren won in 2011 Parijs-Roubaix nadat hij het verschil maakte op secteur 4 - die van Carrefour de l'Arbre. © belga.

Secteur4.com, aldus de website waarmee Vansummeren en Vangrieken hun diensten aanbieden. Een symbolische naam natuurlijk, naar de befaamde kasseistrook Carrefour de l'Arbre waar Johan Vansummeren het verschil maakte in Parijs-Roubaix 2011. Zijn mooiste zege ooit, en het zal straks in april ongetwijfeld pijn doen bij Vansummeren als hij de klassieker op tv moet volgen en niet bij een profploeg: "Als ze tegen Johan morgen zouden zeggen dat hij weer zou mogen koersen, zou hij dat direct doen", zegt zijn vrouw Jasmine Vangrieken.



Maar topsport kan dus niet meer na zijn hartritmestoornissen in de Ronde van Oman een klein jaar geleden. Na enkele maanden van onzekerheid kondigde Vansummeren in juni 2016 met tranen zijn afscheid van de wielersport aan. Sindsdien hield hij zich in de luwte. Het oriënteren naar een nieuw leven verliep niet makkelijk, zegt Vangrieken: "Er zijn momenten geweest dat het niet fijn was. Zeker in het begin, want plots val je gewoon in het dagelijkse leven terug en mag je niet meer doen wat je altijd graag gedaan hebt. Er kwamen veel vragen van mensen die ongerust zijn, en als je van nature niet uitbundig bent, was dat best lastig. Maar Johan kan er wel mee omgaan."