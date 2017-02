Travis McCabe sprint naar zege in derde etappe Herald Sun Tour

Door: redactie

4/02/17 - 09u03 Bron: Belga

© afp.

De Amerikaan Travis McCabe (UnitedHealthcare Pro Cycling Team) heeft vandaag de derde rit in de 64e Herald Sun Tour (Aus/2.1) op zijn naam geschreven.

Na 165,6 km tussen Benalla en Mitchelton Winery was de 27-jarige McCabe de snelste in een groepssprint. Hij haalde het voor de Australiërs Mitchell Docker (Orica-Scott) en Leigh Howard (Aqua Blue Sport).



De Australiër Damien Howson (Orica-Scott), donderdag winnaar van de eerste rit, kwam in de groep als 21e over de streep en behoudt de gele leiderstrui.



In de slotkilometers werd het peloton opgeschrikt door twee valpartijen. Daardoor sprintten slechts een vijftigtal renners voor de dagwinst. Onder meer drievoudig Tourlaureaat Chris Froome (Sky), die vorig jaar de Herald Sun Tour won, werd opgehouden maar hij liep geen blessures op.



Morgen/zondag staat de vierde en laatste etappe op het programma, met start en aankomst in Kinglake (121 km). Howson telt in het klassement 38 seconden voorsprong op zijn landgenoot Jai Hindley (Korda Mentha Real Estate Australia). Froome is zesde op 1:12.