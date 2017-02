"Over kasseien rijden, dat kan je of niet. Boonen traint er nooit op, maar hij blijft dé specialist"

Bart Audoore

De merknaam op zijn borst is nieuw, maar zijn ambities zijn dezelfde. Philippe Gilbert (34) jaagt bij Quick.Step Floors een oude droom nieuw leven in. "Ik mis nog drie koersen op mijn palmares: Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix."

Door je keuze voor Quick.Step zet je jezelf opnieuw vol in de schijnwerpers. Wij dachten net dat je de aandacht en druk wat beu was.

(grijnst) "In 't leven heb je uitdaging nodig. Zeker als sportman."



Was je dan in slaap gevallen bij BMC?

"Neen. BMC is ook een topploeg. Iedereen rijdt er ook om te winnen, maar ik wilde iets nieuws. Verandering, een nieuwe ervaring, verse lucht."



Als je mag kiezen: welke wedstrijd wil je dan winnen?

"Ik heb altijd gezegd dat het mijn droom is om alle monumenten te winnen. Ik mis er nog drie: Sanremo, Vlaanderen en Roubaix."



Je kan die topkoersen nog winnen?

"Daar ben ik van overtuigd. Vorig voorjaar was ik ook goed in het begin van het seizoen. Alleen ben ik ziek geworden voor Parijs-Nice. Het was fout van me om te blijven koersen. Als ik meteen was gestopt, was die ziekte wellicht ook meteen voorbij geweest, maar door te blijven rijden is dat virus tot diep in mijn longen doorgedrongen. Wat kan je dan nog doen? Wachten, hé. Maar dan is het voorjaar snel voorbij. Dat ongeval met mijn vinger heb ik ook zwaar betaald (Gilbert brak zijn vinger na een vechtpartij met autobestuurder op training, red.). Ik heb er geen last meer van, maar het ziet er nog altijd niet uit. (toont zijn dikke en kromme vinger) Niet mooi, hé?"



Denk je wel al eens aan stoppen?

"Ik weet niet hoe lang ik nog doordoe. Op zeker ogenblik ga je capaciteiten verliezen, dat is onvermijdelijk. Ik heb met Bram Tankink gesproken: als hij twee, drie of vier procent minder is, dan ziet niemand dat. Dat is gewoon twintig kilometer minder lang op kop rijden. Maar als kopman is dat anders: dan heb je elk procentje nodig om te winnen. Als ik voel dat ik niet meer meedoe, of dat ik niet verder meer kom dan de top tien, dan stop ik. Dat is te weinig ambitieus voor me."



Nog dit: heb jij deze winter anders getraind nu je opnieuw de Vlaamse klassiekers gaat rijden?

"Neen. Over kasseien rijden, dat kan je of dat kan je niet. Maar je verleert het niet. Boonen traint ook nooit op kasseien, maar hij blijft dé specialist. Parcourskennis? Het is vijf jaar geleden dat ik de Ronde van Vlaanderen heb gereden, maar ik denk niet dat ik ga verdwalen. Tegenwoordig rijden ze in rondjes, hé."



