GP Samyn gaat ondanks vermoedelijke verduistering van €100.000 gewoon door

Door: redactie

3/02/17 - 20u55

Terpstra won de vorige editie van de GP Samyn. © belga.

De wielerwedstrijd GP Samyn (1.1) gaat ondanks de vermoedelijke verduistering van meer dan 100.000 euro gewoon door op 1 maart, de voorziene datum. De start- en de aankomstgemeente (Quaregnon en Dour) en de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) zijn vandaag tot een akkoord gekomen.

De wedstrijd stond onder financiële druk nadat bekend was geraakt dat de vorige penningmeester van het organisatiecomité meer dan 100.000 euro uit de kassa zou hebben laten verdwijnen. Donderdag drukten de gemeentelijke instanties van Quaregnon en Dour hun wil uit om de Waalse seizoensopener op 1 maart te laten doorgaan. Een dag later kwam er ook een akkoord uit de bus.



"Quaregnon en Dour zullen de rekeningen rechtstreeks betalen aan de KBWB. Om de editie van 2017 te organiseren zal er snel een nieuwe structuur op poten gezet worden", zei Carlo Di Antonio, de burgemeester van Dour. "Met de geraamde begroting mikken we op een break-even en kunnen we eventueel zelfs een aantal lopende schulden van het organisatiecomité wegwerken. We zijn verheugd dat we dit sportieve spektakel kunnen organiseren voor de burgers van de regio."



Voor de vrouwenwedstrijd kondigde de organisatie 28 ploegen aan. Bij de mannen zouden "18 tot 20 ploegen" deelnemen aan de GP Samyn. "Ik heb van de Belgische WorldTour-formaties Quick-Step Floors en Lotto-Soudal de belofte gekregen dat ze aan de start zullen staan", verklaarde sportief manager Jean-Luc Vandenbroucke.



In 2016 vierde Nederland met zeges van Chantal Blaak bij de vrouwen en Niki Terpstra bij de mannen dubbel feest.