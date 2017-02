Dubbelslag voor Calmejane in Ster van Bessèges

Door: redactie

Lilian Calmejane (Direct Energie) heeft de derde etappe in de Ster van Bessèges (cat. 2.1) op zijn naam gebracht. De 24-jarige Fransman soleerde naar de zege in Bessèges en haalde het voor de Deen Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) en de Italiaan Mauro Finetti (Delko Marseille Provence KTM). Calmejane neemt ook de leiderstrui over van Alexander Kristoff.