Zandstormen eisen hun tol: vierde rit in Dubai gaat niet door

Lander Verhoeven

3/02/17 - 10u36 Bron: Belga

De organisatie van de Ronde van Dubai heeft beslist om de rit van vandaag volledig te annuleren wegens het slechte weer. Eerder werd gisteren al beslist om de etappe in de korten omwille van zandstormen, deze ochtend werd dan beslist om het Extreme Weather Protocol toe te passen en de vierde rit te annuleren.

Gisteren was het een beladen etappe in de Ronde van Dubai door het incident Kittel-Grivko en de hevige zandstormen. De renners moesten doorheen heuse windvlagen rijden en dat zorgde voor waaiervorming. Ook de vierde rit zou door de woestijn zijn, uit vrees voor dezelfde taferelen hadden ze gisteren de etappe al aangepast. De rit werd ingekort van 172 naar 109 kilometer. "Rekening houdend met het weer van donderdag en de voorspellingen dat het vrijdag nog slechter zal zijn, met het merendeel van de rit door de woestijn, is beslist om de rit aan te passen", klonk het toen in een persmededeling.



Het peloton reed vrijdagochtend weliswaar nog naar de start in Hatta met de wagen, maar na overleg met de renners en organisatie werd beslist om terug te keren naar het hotel en niet te koersen. De wind waait simpelweg te hevig, het is te gevaarlijk koersen en dus volgt er geen koninginnenrit in de vijfdaagse rittenkoers. Zaterdag slaat de slotrit op het programma. Marcel Kittel start er als leider.