Incident Grivko-Kittel blijft gemoederen verhitten: "Hij spuwde naar mij"

3/02/17 - 09u18

Dubai Tour Het incident tussen Andrei Grivko en Marcel Kittel dat zich tijdens de derde rit van de Dubai Tour voltrok, blijft maar nazinderen. De Oekraïner van Astana werd uit koers gehaald nadat hij de sprintbom van Quick-Step Floors in volle wedstrijd een klap had verkocht en na zijn eerste reactie heeft hij nu op zijn Facebook-pagina uitgebreid tekst en uitleg gegeven bij wat er zich voordeed. Hij claimt dat de Duitser na de feiten zelfs naar hem spuwde.

"Ik fiets al sinds mijn twaalfde en begrijp dat het normaal is dat sprinters vechten voor hun plaatsje op drie kilometer van de finish. Als dat echter gebeurt met nog 100 kilometer te gaan, tijdens zulke lastige weersomstandigheden, brengt dat de andere renners alleen maar in gevaar", zo steekt Grivko van wal op Facebook. Met die weersomstandigheden doelt hij natuurlijk op de zandstorm die het peloton op het gegeven moment teisterde. "Reageerde met agressie op agressie" "We vochten voor een plaatsje, en zoals Kittel zelf al aangaf, duwde hij bruut met zijn schouder tegen mijn ploegmaat Dmitriy Gruzdev en daarna tegen mij", gaat Grivko verder. "Daardoor creëerde hij zelf een zeer gespannen en gevaarlijke situatie die niet alleen mijn val, maar een grote valpartij in het peloton had kunnen veroorzaken. Ik reageerde met agressie op agressie van de ander. Ik werd misschien emotioneel en het heeft eigenlijk niets met wielrennen te maken, maar in extreme situaties, wanneer de veiligheid in gevaar is, is het moeilijk om kalm te blijven."