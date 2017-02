Van den Broeck gelukkiger in knechtenrol: "Ik geniet veel meer dan vroeger"

Bart Audoore

3/02/17 - 08u43

© rv/Instagram.

Liefst van al zou hij hebben dat we niks meer over hem zouden schrijven, maar zo werkt het natuurlijk niet. Ook al is hij nu helper en niet langer kopman: Jurgen Van den Broeck (34) heeft nog altijd zijn status in het Belgische peloton. Dit seizoen probeert hij ook in Nederlandse loondienst zijn strepen te verdienen.

Knechten dus, weg van de aandacht en weg van de spotlights. VdB zegt dat hij het met plezier doet, en er is geen reden om hem niet te geloven. "Ik heb mijn carrière gehad, het is goed geweest. Dit is nog een mooi verlengstuk. Ik heb goesting in dit seizoen, maar ik ben rustiger dan ooit: niets moet nog, ik geniet veel meer dan vroeger. Het is leuk dat ik me niet constant dingen moet ontzeggen."



De Kempenaar tekende voor twee seizoenen bij LottoNL-Jumbo, niet meer aan dezelfde voorwaarden als destijds bij Lotto-Soudal, maar ook dat hoefde niet meer. "Het hele plaatje klopt nu beter", zegt Marc Lamberts, coach bij LottoNL-Jumbo en al meer dan tien jaar de persoonlijke trainer van Van den Broeck. "Sinds hij vader is geworden, heeft hij helemaal geen zin meer om zich maanden af te zonderen op een berg in de Sierra Nevada."



