Luke Rowe (Sky) pakt bloemen in tweede etappe Herald Sun Tour

3/02/17 - 08u03 Bron: Belga

De Brit Luke Rowe (Sky) heeft vandaag de tweede rit in de Herald Sun Tour (Aus/2.1) op zijn naam geschreven. De Australiër Damien Howson (Orica-Scott) behoudt de gele leiderstrui.

Rowe kwam na een etappe over 165,6 km tussen Mount Beauty en Beechworth alleen over de streep. De 26-jarige Brit had aan de finish 33 seconden voorsprong op de Ier Conor Dunne (Aqua Blue Sport). De Amerikaan Tanner Putt (UnitedHealthcare Pro Cycling Team) eindigde op 56 seconden als derde.



Damien Howson reed op 20 km van het einde, aan de voet van de slotklim, lek maar kon toch weer voorin aansluiten dankzij het werk van zijn teamgenoten. Hij finishte in een groep met drievoudig Tourwinnaar en titelverdediger Chris Froome (Sky) op 1:17 van Rowe.



In het klassement leidt Howson nog steeds met 38 seconden voorsprong op zijn landgenoot Jai Hindley (Korda Mentha Real Estate Australia). Froome is zesde op 1:12.



Morgen rijdt het peloton van Benalla naar Mitchelton Winery (165,6 km). De 64e Herald Sun Tour eindigt zondag. Er staan geen Belgen aan de start.