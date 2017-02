Tweet van Patrick Lefevere over Grivko die Kittel klap verkoopt, leidt tot uitsluiting: "De enige juiste beslissing"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

2/02/17 - 17u30 Bron: Belga

© epa.

Teammanager Patrick Lefevere van Quick-Step Floors bond de kat de bel aan op Twitter over het incident tussen Andrei Grivko en Marcel Kittel in de Ronde van Dubai. De Duitse sprinter kreeg een slag van de renner uit Oekraïne, die na de koers door de jury uit de wedstrijd werd gezet.

De tweet van Lefevere werd om 10u20 gepubliceerd "Marcel kreeg een slag van een Astana-renner", schreef hij, "ik hoop dat de president van de jury zijn verantwoordelijkheid neemt." In de wedstrijd zelf was het moeilijk om een verdict te vellen, er waren ook geen beelden van het incident. De jury besliste na afloop, na overleg met verschillende betrokkenen, en zette de renner vervolgens uit koers. "De enige juiste beslissing", aldus Lefevere. "Als je op iemand zijn gezicht slaat, moet je ook de gevolgen daarvan dragen. Niki Terpstra is in het verleden al voor minder uit de Eneco Tour gezet (in 2014, na een incident met Wynants)."



Bal in kamp van UCI

Kopman Marcel Kittel ziet de renner van Astana graag zes maanden geschorst. "Marcel heeft dat gezegd in het heetst van de strijd na de koers", nuanceerde de Belgische manager. "Het is aan de UCI om een beslissing te nemen over eventuele maatregelen. Wat ik zelf vind? Tja, ik ben geen objectieve partij in deze kwestie als teammanager, maar twee weken schorsing zou geen kwaad kunnen." .