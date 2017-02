Alexander Kristoff klaar voor top(voor)jaar: Noorse bonk slaat dubbelslag in Bessèges

Door: Glenn Bogaert

2/02/17 - 16u27

© afp.

Koers op heel wat fronten vandaag met in Frankrijk bijvoorbeeld de Ster van Bessèges . De tweede etappe met aankomst in Rodilhan was alvast een kolfje naar de ijzersterke hand van Alexander Kristoff. De 29-jarige Noor van Katusha Alpecin toonde zich de snelste in de sprint van een lijvige kopgroep en neemt meteen ook de leiderstrui over van Arnaud Démare. De winnaar van Milaan-Sanremo 2016 finishte zelf als derde na zijn landgenoot Rudy Barbier. Onze landgenoot Maxime Vantomme werd knap vijfde, Pieter Vanspeybrouck finishte als zesde.